Полум'я поширилося на площі 1200 квадратів

Інцидент стався 17 грудня в Благовєщенську Амурської області в РФ. Пожежа знищила покрівлю міжнародного терміналу аеропорту, передає Politeka.net з посиланням на місцеві ЗМІ.

"Горіння ліквідовано, але проливка, розбирання конструкцій, гасіння пожежі триває",— повідомили в ГУ МНС по Амурській області.

Пожежі було присвоєно підвищений ранг складності. Вогонь гасили чотири години. Причини загоряння поки невідомі.

Також наголошується, що на момент інциденту спалахнув термінал, що не експлуатувався через пандемію китайського вірусу, тому пасажирів і персоналу в ньому не було, і, відповідно, потерпілих теж немає.

Основна будівля аеропорту продовжує працювати в штатному режимі, задимлення і затримок рейсів через НП немає.

У мережі з'явилися кадри лиха: величезний чорний стовп диму злетів у небо, а язики полум'я вибивалися з-під зруйнованої будівлі.

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Так, в аеропорту іспанського міста Кастельон-де-ла-Плана загорівся пасажирський літак. В результаті загоряння лайнер був сильно пошкоджений, проте ніхто не постраждав.

У мережі з'явилося відео загоряння літака, яке очевидці зняли прямо в аеропорту. На опублікованих кадрах можна побачити, що в кабіні пілота сталося загоряння. Після цього в повітрі утворився стовп чорного диму.

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