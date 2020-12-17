Полум'я поширилося на площі 1200 квадратів
Інцидент стався 17 грудня в Благовєщенську Амурської області в РФ. Пожежа знищила покрівлю міжнародного терміналу аеропорту, передає Politeka.net з посиланням на місцеві ЗМІ.
"Горіння ліквідовано, але проливка, розбирання конструкцій, гасіння пожежі триває",— повідомили в ГУ МНС по Амурській області.
Пожежі було присвоєно підвищений ранг складності. Вогонь гасили чотири години. Причини загоряння поки невідомі.
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Також наголошується, що на момент інциденту спалахнув термінал, що не експлуатувався через пандемію китайського вірусу, тому пасажирів і персоналу в ньому не було, і, відповідно, потерпілих теж немає.
Основна будівля аеропорту продовжує працювати в штатному режимі, задимлення і затримок рейсів через НП немає.
У мережі з'явилися кадри лиха: величезний чорний стовп диму злетів у небо, а язики полум'я вибивалися з-під зруйнованої будівлі.
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Так, в аеропорту іспанського міста Кастельон-де-ла-Плана загорівся пасажирський літак. В результаті загоряння лайнер був сильно пошкоджений, проте ніхто не постраждав.
У мережі з'явилося відео загоряння літака, яке очевидці зняли прямо в аеропорту. На опублікованих кадрах можна побачити, що в кабіні пілота сталося загоряння. Після цього в повітрі утворився стовп чорного диму.
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