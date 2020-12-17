Пламя распространилось на площади 1200 квадратов

Инцидент произошел 17 декабря в Благовещенске Амурской области в РФ. Пожар уничтожил кровлю международного терминала аэропорта, передает Politeka.net со ссылкой на местные СМИ.

«Горение ликвидировано, но проливка, разборка конструкций, тушение пожара продолжается»,— сообщили в ГУ МЧС по Амурской области.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Огонь тушили четыре часа. Причины возгорания пока неизвестны.

Также отмечается, что на момент инцидента вспыхнувший терминал не эксплуатировался из-за пандемии китайского вируса, поэтому пассажиров и персонала в нем не было, и, соответственно, пострадавших тоже нет.

Основное здание аэропорта продолжает работать в штатном режиме, задымления и задержек рейсов из-за ЧП нет.

В Сети появились кадры бедствия: огромный черный столб дыма взмыл в небо, а языки пламени выбивались из-под разрушенного здания.

Ранее мы сообщали, в Испании загорелся пассажирский самолет Boeing 747.

Так, в аэропорту испанского города Кастельон-де-ла-Плана загорелся пассажирский самолет. В результате возгорания лайнер был сильно поврежден, однако никто не пострадал.

В сети появилось видео возгорания самолета, которое очевидцы сняли прямо в аэропорту. На опубликованных кадрах можно увидеть, что в кабине пилота произошло возгорание. После этого в воздухе образовался столб черного дыма.

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