Пламя распространилось на площади 1200 квадратов
Инцидент произошел 17 декабря в Благовещенске Амурской области в РФ. Пожар уничтожил кровлю международного терминала аэропорта, передает Politeka.net со ссылкой на местные СМИ.
«Горение ликвидировано, но проливка, разборка конструкций, тушение пожара продолжается»,— сообщили в ГУ МЧС по Амурской области.
Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Огонь тушили четыре часа. Причины возгорания пока неизвестны.
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Также отмечается, что на момент инцидента вспыхнувший терминал не эксплуатировался из-за пандемии китайского вируса, поэтому пассажиров и персонала в нем не было, и, соответственно, пострадавших тоже нет.
Основное здание аэропорта продолжает работать в штатном режиме, задымления и задержек рейсов из-за ЧП нет.
В Сети появились кадры бедствия: огромный черный столб дыма взмыл в небо, а языки пламени выбивались из-под разрушенного здания.
Ранее мы сообщали, в Испании загорелся пассажирский самолет Boeing 747.
Так, в аэропорту испанского города Кастельон-де-ла-Плана загорелся пассажирский самолет. В результате возгорания лайнер был сильно поврежден, однако никто не пострадал.
В сети появилось видео возгорания самолета, которое очевидцы сняли прямо в аэропорту. На опубликованных кадрах можно увидеть, что в кабине пилота произошло возгорание. После этого в воздухе образовался столб черного дыма.
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