Мер Харкова Геннадій Кернес помер від наслідків китайського вірусу

Про це повідомив бізнесмен і його друг Павло Фукс, який весь останній час повідомляв про стан здоров'я політика.

"Сьогодні вночі зупинилося величезне добре серце мого найкращого друга Геннадія Кернеса. Наслідки коронавірусної інфекції дали серйозні ускладнення на роботу життєво важливих органів і систем його організму. Вічна пам'ять тобі, Мій друг", - написав Фукс.

Нагадаємо, Геннадій Кернес давно хворів. Нещодавно ЗМІ повідомляли, що у мера Харкова відмовила друга нирка.

Зазначимо, раніше в Інтернеті вже писали про смерть Кернеса, але тоді чиновники і друзі харківського мера спростували цю інформацію. Однак харків'яни не повірили їхнім словам.

Користувачі Мережі почали обурюватися і проводити "розслідування".

"Ви помітили, що Павло Фукс розмовляє щодня з Геннадієм Кернесом, але ось дилема навіть аудіо інтерв'ю мер Харкова дати не може. Єдина спекуляція на яку можуть піти авантюристи з Харкова, записати голос Кернеса з вдячністю для жителів міста за підтримку, але зробить це не сам мер, а нейромережа. Геннадій Кернес в медикаментозній комі, а дешеві маніпулятори продовжують обманювати харків'ян", - писали в телеграм-каналі "Сплетница".

Нагадаємо, нового мера Кернеса назвали "незаконним", у Харкові переполох:"повне спотворення волі громадян".

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