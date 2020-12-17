Мэр Харькова Геннадий Кернес скончался от последствий китайского вируса

Об этом сообщил бизнесмен и его друг Павел Фукс, который все последнее время сообщал о состоянии здоровья политика.

"Сегодня ночью остановилось огромное доброе сердце моего лучшего друга Геннадия Кернеса. Последствия коронавирусной инфекции дали серьёзные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг", - написал Фукс.

Напомним, Геннадий Кернес давно болел. Недавно СМИ сообщали, что у мэра Харькова отказала вторая почка.

Отметим, ранее в Интернете уже писали о смерти Кернеса, но тогда чиновники и друзья харьковского мэра опровергли эту информацию. Однако харьковчане не поверили их словам.

Пользователи сети начали возмущаться и проводить "расследование".

"Вы заметили, что Павел Фукс разговаривает каждый день с Геннадием Кернесом, но вот дилемма даже аудио интервью мэр Харькова дать не может. Единственная спекуляция на которую могут пойти авантюристы из Харькова, записать голос Кернеса с благодарностью для жителей города за поддержку, но сделает это не сам мэр, а нейросеть. Геннадий Кернес в медикаментозной коме, а дешевые манипуляторы продолжают обманывать харьковчан", - писали в телеграм-канале "Сплетница".

Напомним, нового мэра Кернеса назвали "незаконным", в Харькове переполох: "полное искажение воли граждан".

Как сообщала Politeka, Кернеса внезапно повысили: депутаты решили поднять зарплату мэру, названа сумма.

Также Politeka писала про ухудшение состояния здоровья Кернеса: сын мэра сообщил, что на самом деле происходит.