Український військовий жорстоко познущався над мертвою твариною

Так, військовий з Рівного загасив свою цигарку об прострілену голову мертвої кішки. Відео знущань над твариною Politeka.net опублікувати не може через надмірну жорстокість кадрів. Тим не менш, люди старше 18 років з міцною психікою можуть побачити запис в Телеграм-каналі "Вартові еспрессо".

За інформацією каналу, військовослужбовця звуть Олександр Головацький, йому 25 років, він з Рівного і служить в 14-ій ОМБр. Більше того, чоловік, який знімав знущання на відео, як видно з кадрів, теж загасив цигарку об тварину.

"Сподіваємося, що з ним проведуть не тільки виховну роботу з приводу шкоди куріння сигарет", - підсумували в повідомленні Telegram-каналу.

Українці приголомшені подією і дорікають 25-річному хлопцеві за крайню жорстокість:

"Ці ж с*ки напевно і зробили з ним таке", "Тихий жах. Як він психіатра пройшов", "Ох і тварюка !!! Не довго тобі ходити з цілою головкою", " Господи, як земля таких носить, навіщо потрібна ця нечесть?", "Хворий ублюдок".

Також раніше повідомлялося, що в Одеській області виявили понівечені тіла тварин.Трупи вуличних котів без лап знайшли в різних районах Ізмаїла. Наразі тіла трьох тварин відправили на експертизу.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами, шкуродера шукають.

Нагадавши, на Одещині неадекват на авто ганявся за собакою вулицями.

Також Politeka повідомляла, що шкуродер влаштував переполох у Харкові, з'їхалася поліція.

Раніше Politeka писала про те, що у Дніпрі врятували змучену шкуродером собаку.