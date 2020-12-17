Украинский военный жестоко поиздевался над мертвым животным

Так, военный из Ровно потушил свою сигарету о простреленную голову мертвой кошки. Видео издевательств над животным Politeka.net опубликовать не может ввиду чрезмерной жестокости кадров. Тем не менее, люди старше 18 лет с крепкой психикой могут увидеть запись в Телеграм-канале "Вартові еспрессо".

По информации канала, военнослужащего зовут Александр Головацкий, ему 25 лет, он из Ровно и служит в 14-ой ОМБр. Более того, мужчина, который снимал издевательства на видео, как видно из кадров, тоже потушил сигарету о животное.

"Надеемся, что с ним проведут не только воспитательную работу по поводу вреда курения сигарет", - подытожили в сообщении Telegram-канала.

Украинцы потрясены произошедшим и упрекают 25-летнего парня за крайнюю жестокость:

"Эти ж с*ки наверное и сделали с ним такое", "Тихий ужас. Как он психиатра прошел", "Ох и тварь !!! Не долго тебе ходить с целой головкой", "Господи, как земля таких носит, зачем нужна эта нечесть?", "Больной ублюдок".

Также ранее сообщалось, что в Одесской области обнаружили изувеченные тела животных.Трупы уличных котов без лап нашли в разных районах Измаила. Сейчас тела трех животных отправили на экспертизу.

Полиция открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с животными, живодера ищут.

Напомним, на Одесчине неадекват на авто гонялся за собакой по улицам.

Также Politeka сообщала, что живодер устроил переполох в Харькове, съехалась полиция.

Ранее Politeka писала о том, что в Днепре спасли измученную живодером собаку.