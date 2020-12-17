Смертельна ДТП в Іршавському районі Закарпатської області забрала життя українського футболіста

Зокрема, в ДТП помер капітан футбольного клубу "Бужора" і колишній гравець ФК "Севелюш" Мирослав Мудрая. Він з партнерами по команді грав у міні-футбол в одному зі спортивних комплексів Іршави. Після тренування гравці вийшли на зупинку, де їх збила машина.

Про трагедію, яка обірвала життя футболіста, повідомляють рідні та друзі спортсмена в Facebook.

Родичка загиблого Олена Мудрая уточнила, що вночі п'яна ДТП на Іршавщині забрала життя Мирослава Мудрая, доньці якого немає і року. Молодий водій, який нещодавно повернувся з армії, перебуваючи п'яним за кермом, скоїв наїзд на трьох пішоходів. Один з них помер на місці. Водія встановили та затримали за статтею 208 КК.

Крім того, друг спортсмена Сергій Волошин також залишив теплі слова в пам'ять про Мирослава.

"Друже, нехай земля тобі буде пухом! Ти пішов чемпіоном", - написав він.

Нагадаємо, що фатальна аварія сталася 16 грудня близько 23:00 на вул.Шевченка. Так, на Закарпатті п'яний 26-річний водій Opel Zafira протаранив Volkswagen Caddy. Після зіткнення, не зупиняючись, виїхав на ліве узбіччя дороги і збив трьох пішоходів - 1 загинув, ще 2 травмовані.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.