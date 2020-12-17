Смертельное ДТП в Иршавском районе Закарпатской области забрало жизнь украинского футболиста

В часности, в ДТП умер капитан футбольного клуба "Бужора" и бывший игрок ФК "Севелюш" Мирослав Мудрая. Он с партнерами по команде играл в мини-футбол в одном из спортивных комплексов Иршавы. После тренировки игроки вышли на остановку, где их сбила машина.

О трагедии, которая оборвала жизнь футболиста, сообщают родные и друзья спортсмена в Facebook.

Родственница погибшего Елена Мудрая уточнила, что ночью пьяное ДТП на Иршавщине унесло жизнь Мирослава Мудрая, дочери которого нет и года. Молодой водитель, который недавно вернулся из армии, находясь пьяным за рулем, совершил наезд на трех пешеходов. Один из них скончался на месте. Водителя установили и задержали по статье 208 УК.

Кроме того, друг спортсмена Сергей Волошин также оставил теплые слова в память о Мирославе.

"Друг, пусть земля тебе будет пухом! Ты ушел чемпионом", - написал он.

Напомним, что фатальная авария произошла 16 декабря около 23:00 на ул. Шевченка. Так, на Закарпатье пьяный 26-летний водитель Opel Zafira протаранил Volkswagen Caddy. После столкновения, не останавливаясь, выехал на левую обочину дороги и сбил трех пешеходов - 1 погиб, еще 2 травмированы.

Напомним, три машины столкнулись на киевской трассе, топливо вылилось на дорогу.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.