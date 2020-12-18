Зірка студії "Квартал 95", співачка і актриса Еліна Мбані, поділилася першими кадрами через лаштунки зі зйомок новорічного випуску шоу

Популярна артистка Еліна вирішила поділитися перед святами кількома превью-фото, зробленими з-за лаштунків. Справа в тому, що нещодавно разом з усією командою дівчина знімалася в спеціальному новорічному випуску, який вийде на екрани вже через кілька днів.

Еліна зазначила, що самі зйомки пройшли 16 грудня, а її новий образ вийшов дуже ефектним. Підтримала артистку і колега по сцені – Віра Кекелія, яка написала, що Еліна дуже красива і кожен раз на всіх фото різна.

Еліна була одягнена в білу коротку сукню рівного крою і з закритою зоною декольте, тоді як її спина була повністю відкрита і продемонструвала ставну фігуру дівчини. Також артистка вважала за краще не надягати нічого зайвого, обравши мінімалістичний стиль з природним макіяжем і без прикрас.

Також ми писали, що Еліна народилася в місті Вінниця. Її батьки-приватні підприємці віддали Еліну вчитися на викладача музики.

Тому ще до участі в жіночому кварталі дівчину можна було побачити в шоу «Голос країни», «Х-фактор», «Ліга сміху».

Так як про особисте життя зірка не говорить, в Instagram вона вважає за краще ділитися особистими фото, своїми думками і стильними образами, які приміряє для зйомок в популярному шоу. Цього разу Еліна блиснула екзотичним образом з довгими дрібними кісками до самого пояса, немов Рапунцель.

Дівчина позувала в ніжно-слаатовому топіку на тонких лямках і кокетливо дивилася в об'єктив:

"Це просто насолода для очей«," як же офігенно, спокуса зашкалює«, " це просто шедеври!", "Кайф», «Богиня», "це капець як шикарно", - написали користувачі Мережі під її фото.

Нагадаємо, що Еліна Мбані блиснула "шоколадним" бюстом без ліфчика: "Амазонка".

Як повідомляла Politeka, Еліну Мбані застали за витівками з Сопонару, пристрасні кадри:»Наше закулісся".

Також Politeka писала, що красуні з "Квартал 95" притиснулися один до одного і показали, що діється у них за лаштунками: "Супер-класні"