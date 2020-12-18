Звезда студии «Квартал 95», певица и актриса Элина Мбани, поделилась первыми кадрами из-за кулис со съемок новогоднего выпуска шоу

Популярная артистка Элина решила поделиться перед праздниками несколькими превью-фото, сделанными из-за кулис. Дело в том, что недавно вместе со всей командой девушка снималась в специальном новогоднем выпуске, который выйдет на экраны уже через несколько дней.

Элина отметила, что сами съемки прошли 16 декабря, а ее новый образ получился очень эффектным. Поддержала артистку и коллега по сцене – Вера Кекелия, которая написала, что Элина очень красивая и каждый раз на всех фото разная.

Элина была одета в белое короткое платье ровного кроя и с закрытой зоной декольте, тогда как ее спина была полностью открыта и продемонстрировала статную фигуру девушки. Также артистка предпочла не надевать ничего лишнего, избрав минималистичный стиль с естественным макияжем и без украшений.

Также мы писали, что Элина родилась в городе Винница. Ее родители – частные предприниматели отдали Элину учиться на преподавателя музыки.

Поэтому еще до участия в Женском квартале девушку можно было увидеть в шоу «Голос Страны», «Х-фактор», «Лига смеха».

Так как о личной жизни звезда не говорит, в Инстаграм она предпочитает делиться личными фото, своими мыслями и стильными образами, которые примеряет для съемок в популярном шоу. В этот раз Элина сверкнула экзотичным образом с длинными мелкими косичками до самого пояса, словно Рапунцель.

Девушка позировала в нежно-слаатовом топике на тонких лямках и кокетливо смотрела в объектив:

«Это просто услада для глаз», «Как же офигенно, соблазн зашкаливает», «Это просто шедевры!», «Кайф», «Богиня», «Это капец как шикарно», - написали пользователи сети под ее фото.

Напомним, что Элина Мбани блеснула "шоколадным" бюстом без лифчика: "Амазонка".

Как сообщала Politeka, Элину Мбани застали за шалостями с Сопонару, страстные кадры: «Наше закулисье».

Также Politeka писала, что красотки из "Квартал 95" прижались друг к другу и показали, что творится у них за кулисами: "Супер-классные"