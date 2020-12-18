Відома модель Хлої Кардаш'ян показала себе в незвичайному образі

На фото красуня позувала себе в блискучих чоботях. Зірка задерла ніжку, показуючи стегно, а образ доповнила шубкою, яку спустила з плеча. Хлої під нарядом ховала топ і трусики. Модель в руці тримала сумку, а стояла біля новорічної ялинки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад мільйон лайків і написали коментарі:

"Всім удачі! З Різдвом", "О, так вона стала однією з інших", "Добрий день всім, хто це читає", " припиніть трансформувати своє обличчя!", "Я б поділився цим зі своїм братом", " хто - небудь дійсно виграв це? Або хто знає, у кого є?", "Боже це пальто! Ти приголомшливо виглядаєш, Коко", "з моїм кращим другом", "давайте оцінимо, як чудово вона виглядає на цій фотографії", "я поділюся з сім'єю і допоможу родині, яка страждає".

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На фото з острова саму іменинницю можна побачити в короткій золотій сукні з білими вставками і глибоким декольте, яке ідеально підкреслило її пишні груди. Розпущене волосся, легкий макіяж і золоті прикраси вдало доповнили її образ.

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