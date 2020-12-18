Известная модель Хлои Кардашьян показала себя в необычном образе

На фото красотка позировала себя в блестящих сапогах. Звезда задрала ножку, показывая бедро, а образ дополнила шубкой, которую спустила с плеча. Хлои под нарядом прятала топ и трусики. Модель в руке держала сумку, а стояла возле новогодней елки. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более миллиона лайков и написали комментарии:

"Всем удачи! С Рождеством", "О, так она стала одной из других", "Добрый день всем, кто это читает", "Прекратите трансформировать свое лицо!", "Я бы поделился этим со своим братом", "Кто-нибудь действительно выиграл это? Или кто знает, у кого есть?", "Боже это пальто! Ты потрясающе выглядишь, Коко", "С моим лучшим другом", "Давайте оценим, как великолепно она выглядит на этой фотографии", "Я поделюсь с семьей и помогу семье, которая страдает".

Мы писали, что Ким Кардашьян в «золотом» платье показала роскошное празднование своего юбилея в компании сестер и друзей.

На фото с острова саму именинницу можно увидеть в коротком золотом платье с белыми вставками и глубоким декольте, которое идеально подчеркнуло ее пышную грудь. Распущенные волосы, легкий макияж и золотые украшения удачно дополнили ее образ.

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