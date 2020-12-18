Зірки можуть перестаратися в гонитві за стилем і модою

Буває, знаменитості не помічають, що є наряди, які їм абсолютно не личать і тільки псують фігуру, повідомляє Politeka.net. Подивімось на зірок в найпровальніших образах.

Здається, 51-річна Дженніфер Лопес завжди виглядає ідеально. Фігурі й зовнішності зірки, в цілому, можуть позаздрити мільйони молодих красунь. Однак були у співачки й провали. Так, артистка з'явилася на шоу American Idol в короткій міні-сукні з вирізами. Форма вбрання зовсім не скрасила фігуру Джей Ло.

Співачка Ані Лорак також нарвалася на критику, вийшовши у світ у рожевій сукні зі сміливим декольте. Найбільше люди були не в захваті від взуття - воно нагадувало туфлі стриптизерки, а троянда на шиї стала "ягідкою" на ганебному виході зірки.

Російська балерина Анастасія Волочкова вже давно стала королевою епатажу. Зірка постійно вибирає найекстравагантніші вбрання і стає об'єктом для критики.

Один з останніх нарядів зірки - тигровий костюм, який доповнив капелюшок у вигляді балетної пачки. Користувачі мережі вважають такий образ дуже безглуздим.

Співачка Наташа Корольова нерідко потрапляла під шквал критики через свої екстравагантні образи. Публіка дивувалася виходам зірки, вважаючи, що вона з села. Чого тільки вартий її "костюм Єви".

Кім Кардашьян вважається іконою стилю, але багато її образів також і гідні критики. Чорна кофта, лосини і довгі шкарпетки - здається, ця жінка взагалі без почуття стилю.

Модель Ірина Шейк також, буває, наривається на критику. Золота сукня на тонких бретельках понівечила фігуру спекотної красуні. Декольте було дуже дивним, а талії, здавалося, майже не було.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян влаштувала " спеку "в короткому топі на снігу:"Божественна красуня".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян в прозорому вбранні спокусливо розтягнулася на сходах:"ідеальний ракурс".

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян наважилася показати себе справжню, результат виявився непередбаченим.