Звезды могут перестараться в погоне за стилем и модой
Бывает, знаменитости не замечают, что есть наряды, которые им совершенно не идут и только портят фигуру, сообщает Politeka.net. Давайте посмотрим на звезд в самых провальных образах.
Кажется, 51-летняя Дженнифер Лопес всегда выглядит идеально. Фигуре и внешности звезды, в целом, могут позавидовать миллионы молодых красоток. Однако были у певицы и провалы. Так, артистка явилась на шоу American Idol в коротком мини-платье с вырезами. Форма наряда совсем не скрасила фигуру Джей Ло.
Певица Ани Лорак также нарвалась на критику, выйдя в свет в розовом платье со смелым декольте. Больше всего люди были не в восторге от обуви - она напоминала туфли стриптизерши, а роза на шее стала "ягодкой" на позорном выходе звезды.
Каменских с короткой стрижкой ошарашила новым имиджем, Потапу завидуют: "Похожа на шахматистку"
Горбунов и Осадчая дали жару на "Голос країни", тренеры аж подскочили: "Одна Тина в образе..."
Новая магнитная буря нанесет удар по украинцам, объявлены даты: "Эти три дня будут самыми тяжелыми"
Взбешенный Кошевой из «Квартал 95» жестко обратился к украинцам, видео: «Перестаньте…»
Российская балерина Анастасия Волочкова уже давно стала королевой эпатажа. Звезда постоянно выбирает самые экстравагантные наряды и становится объектом для критики.
Один из последних нарядов звезды - тигровый костюм, который дополнил шляпка в виде балетной пачки. Пользователи сети посчитали такой образ очень несуразным.
Певица Наташа Королева нередко попадала под шквал критики из-за своих экстравагантных образов. Публика поражалась выходам звезды, считая, что она из деревни. Чего только стоит ее "костюм Евы".
Ким Кардашьян считается иконой стиля, но многие ее образы также и достойны критики. Черная кофта, лосины и длинные носки - кажется, эта женщина вообще без чувства стиля.
Модель Ирина Шейк также, бывает, нарывается на критику. Золотое платье на тонких бретельках изуродовало фигуру знойной красотки. Декольте было очень странным, а талии, казалось, почти не было.
Напомним, что Ким Кардашьян устроила "жару" в коротком топе на снегу: "Божественная красотка".
Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян в прозрачном наряде соблазнительно растянулась на лестнице: "Идеальный ракурс".
Также Politeka писала, что Ким Кардашьян осмелилась показать себя настоящую, результат оказался непредвиденным.