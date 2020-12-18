Звезды могут перестараться в погоне за стилем и модой

Бывает, знаменитости не замечают, что есть наряды, которые им совершенно не идут и только портят фигуру, сообщает Politeka.net. Давайте посмотрим на звезд в самых провальных образах.

Кажется, 51-летняя Дженнифер Лопес всегда выглядит идеально. Фигуре и внешности звезды, в целом, могут позавидовать миллионы молодых красоток. Однако были у певицы и провалы. Так, артистка явилась на шоу American Idol в коротком мини-платье с вырезами. Форма наряда совсем не скрасила фигуру Джей Ло.

Певица Ани Лорак также нарвалась на критику, выйдя в свет в розовом платье со смелым декольте. Больше всего люди были не в восторге от обуви - она напоминала туфли стриптизерши, а роза на шее стала "ягодкой" на позорном выходе звезды.

Российская балерина Анастасия Волочкова уже давно стала королевой эпатажа. Звезда постоянно выбирает самые экстравагантные наряды и становится объектом для критики.

Один из последних нарядов звезды - тигровый костюм, который дополнил шляпка в виде балетной пачки. Пользователи сети посчитали такой образ очень несуразным.

Певица Наташа Королева нередко попадала под шквал критики из-за своих экстравагантных образов. Публика поражалась выходам звезды, считая, что она из деревни. Чего только стоит ее "костюм Евы".

Ким Кардашьян считается иконой стиля, но многие ее образы также и достойны критики. Черная кофта, лосины и длинные носки - кажется, эта женщина вообще без чувства стиля.

Модель Ирина Шейк также, бывает, нарывается на критику. Золотое платье на тонких бретельках изуродовало фигуру знойной красотки. Декольте было очень странным, а талии, казалось, почти не было.

Напомним, что Ким Кардашьян устроила "жару" в коротком топе на снегу: "Божественная красотка".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян в прозрачном наряде соблазнительно растянулась на лестнице: "Идеальный ракурс".

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян осмелилась показать себя настоящую, результат оказался непредвиденным.