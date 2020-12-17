Головна героїня проекту "Холостячка" Ксенія Мішина в наступному випуску шоу нарешті вибере свого обранця

Відома українська актриса, зірка серіалу" кріпосна "і головна героїня проекту" Холостячка " зовсім скоро повинна вибрати обранця, який виявиться переможцем шоу. Протягом декількох тижнів Ксенія дізнавалася ближче самих різних чоловіків і в фіналі залишилися два найближчих їй по духу. Олексій Трегубенко на думку шанувальників і зовсім повинен вважатися фаворитом.

Не так давно фанати показали відео, де 31-річний Олексій Тригубенко зізнається Ксенії у своїх почуттях: "Здається, я люблю тебе". До слова, Ксенія нічого не сказала, а тільки загадково посміхнулася.

На сторінці СТБ також з'явилося звернення до шанувальників:

"Погодиться Ксенія (@ misha.k.ua) за пропозицією Олексія (@aleksey_trygubenko)? Не пропустіть фінал проекту»Холостячка»".

Шанувальники тут же відреагували, причому досить бурхливо:

"Ксюша:»Льоша хороший, надійний, з ним можна побудувати сім'ю, я в ньому не сумніваюся, але я виберу непостійно Сашу". 😂 Жіноча логіка); мені здається, що Ксюші подобається не Льоша, а то обіцянки і гарантії, на які він не скупиться; Льоша і тільки Льоша; а вибере Сашу 🔥, а дуже шкода Льоша гідний; вибере взагалі каламутного і незрозумілого Сашу. Його відносини і поведінки абсолютно не зрозуміти; красива пара! Нехай вона з Льошею😍"»

Також раніше Мішина поділилася новими кадрами в незвичному образі і розповіла, як знялася для обкладинки глянцевого журналу Cosmopoliten. Спеціально для нових фото Мішина змінила стиль і одягла ефектний чорний боді, ідеально підкреслив підтягнуту фігуру.

"Так цікаво складається життя. З самого дитинства я іноді відчувала складнощі з самовираженням, але досить рано зрозуміла, що важливо йти в цей страх, щоб розвиватися. Мабуть моя душа все ж знала з яким уроком прийшла на цю прекрасну землю.

Можливо все, головне не здаватися і йти до своєї мрії. Адже ніколи не знаєш, що ти отримаєш на цьому шляху. Але я точно знаю, якщо йти по ньому сміливо, долаючи страх проявлятися і бути собою, тебе чекає чимало сюрпризів і перемог! Зроби своє життя легендарної!💋 Дякую @cosmopolitanukraine, що знову нагадали мені про моє призначення ❤ #холостячка", - написала Ксенія.

Нагадавши, стало відомо про грандіозне повернення "Холостячки" Мішиної на "Танці з зірками".

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Як писала Politeka, що розпалена" Холостячка " Мішина показала апетитну фігуру в кращих образах.