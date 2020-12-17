Главная героиня проекта «Холостячка» Ксения Мишина в следующем выпуске шоу наконец-то выберет своего избранника

Известная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" и главная героиня проекта "Холостячка" совсем скоро должна выбрать избранника, который окажется победителем шоу. На протяжении нескольких недель Ксения узнавала поближе самых разных мужчин и в финале остались два самых близких ей по духу. Алексей Трегубенко по мнению поклонников и вовсе должен считаться фаворитом.

Не так давно фанаты показали видео, где 31-летний Алексей Тригубенко признается Ксении в своих чувствах: "Кажется, я люблю тебя". К слову, Ксения ничего не сказала, а только загадочно улыбнулась.

На странице СТБ также появилось обращение к поклонникам:

«Согласится Ксения (@ misha.k.ua) по предложению Алексея (@aleksey_trygubenko)? Не пропустите финал проекта «Холостячка»».

Поклонники тут же отреагировали, причем достаточно бурно:

«Ксюша: «Леша хороший, надежный, с ним можно построить семью, я в нем НЕ сомневаюсь, НО я выберу непостоянно Сашу». 😂 Женская логика); Мне кажется, что Ксюше нравится НЕ Леша, а то обещания и гарантии, на которые Он не скупится; Лёша и только Лёша; А выберет Сашу 🔥, а очень жаль Леша достойный; Выберет вообще мутного и непонятного Сашу. Его отношения и поведения совершенно не понять; Красивая пара! Пусть она с Лешей😍».

Также ранее Мишина поделилась новыми кадрами в непривычном образе и рассказала, как снялась для обложки глянцевого журнала Cosmopoliten. Специально для новых фото Мишина сменила стиль и надела эффектный черный боди, идеально подчеркнувший подтянутую фигуру.

«Так интересно складывается жизнь. С самого детства я иногда испытывала сложности с самовыражением, но достаточно рано поняла, что важно идти в этот страх, чтобы развиваться. Видимо моя душа все же знала с каким уроком пришла на эту прекрасную землю.

Возможно все, главное не сдаваться и идти к своей мечте. Ведь никогда не знаешь, что ты получишь на этом пути. Но я точно знаю, если идти по нему смело, преодолевая страх проявляться и быть собой, тебя ждёт немало сюрпризов и побед! Сделай свою жизнь легендарной!💋 Спасибо @cosmopolitanukraine , что снова напомнили мне о моем предназначении ❤ #холостячка», - написала Ксения.

Напомним, стало известно о грандиозном возвращении "Холостячки" Мишиной на "Танцы со звездами".

Также Politeka сообщала, чем запомнился второй эфир "Холостячки".

Как писала Politeka, что разгоряченная "Холостячка" Мишина показала аппетитную фигуру в лучших образах.