Історія зі знущаннями над трупом мертвого кота отримала несподіване продовження

Україну сколихнуло відео, на якому український боєць гасить свою сигарету об прострелену голову мертвої кішки. У численних пабліках вказують, що це нібито боєць з 14 ОМБР, якого звуть Олександр Головацький.

Але в оперативному командуванні "Захід" журналістам "Суспільних новин" заявили, що людина зі згаданим ім'ям ніколи не служила в 14 ОМБР. Тим часом на офіційній сторінці 14 ОМБР в Facebook опублікували позицію командування та підрозділу з приводу цього скандалу.

Нагадаємо, в мережі з'явилося відео, на якому зображені знущання українського військового над померлим котом. Солдат Збройних сил України використовував прострелену голову тварини в якості попільнички, в той час як його товариш по службі знімав те, що відбувається на телефон.

Численні користувачі мережі засудили бійця і закликали командування 14 ОМБР вжити заходів. Реакція не змусила себе чекати - в самій частині почали службову перевірку і залишили публікацію в Facebook.

"Командування і особовий склад нашої бригади обурені і рішуче засуджують факт з військовослужбовцями, зафіксований на відео, де вони цинічно глумляться над тілом загиблої тварини. Ми шоковані від побаченого, напевно навіть більше, ніж будь-хто інший. За даними фактом в частині проводиться службова перевірка, за результатами якої, винні особи будуть покарані", - написали на сторінці 14 ОМБР.

Тим часом прес-служба оперативного командування "Захід" повідомили, що про відеоролик знають, проте запевнили - людина з ім'ям, яке поширюють у соцмережах, ніколи не служила в цій частині.

"Така людина ніколи не служив і не служить в підрозділі. Такого у нас немає. Як знайти таку людину - я не знаю", - розповів представник ОК "Захід" Валерій Басалига.

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