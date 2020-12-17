История с издевательствами над трупом мертвого кота получила неожиданное продолжение

Украину всколыхнуло видео, на котором украинский боец тушит свою сигарету о простреленную голову мертвой кошки. В многочисленных пабликах указывают, что это якобы боец с 14 ОМБР, которого зовут Александр Головацкий.

Но в оперативном командовании "Запад" журналистам "Суспільних новин" заявили, что человек с упомянутым именем никогда не служил в 14 ОМБР. Тем временем на официальной странице 14 ОМБР в Facebook опубликовали позицию командования и подразделения по-поводу этого скандала.

Напомним, в сети появилось видео, на котором запечатлены издевательства украинского военного над умершим котом. Солдат вооруженных сил Украины использовал простреленную голову животного в качестве пепельницы, в то время как его сослуживец снимал происходящее на телефон.

Многочисленные пользователи сети осудили бойца и призвали командование 14 ОМБР принять меры. Реакция не заставила себя ждать - в самой части начали служебную проверку и оставили публикацию в Facebook.

"Командование и личный состав нашей бригады возмущены и решительно осуждают факт с военнослужащими, зафиксированный на видео, где они цинично глумятся над телом погибшего животного. Мы шокированы от увиденного, наверное даже больше, чем кто-либо другой. По данному факту в части проводится служебная проверка, по результатам которой, виновные лица будут наказаны ", - написали на странице 14 ОМБР.

Тем временем пресс-служба оперативного командования "Запад" сообщили, что о видеоролике знают, однако заверили - человек с именем, которое распространяют в соцсетях, никогда не служил в этой части.

"Такой человек никогда не служил и не служит в подразделении. Такого у нас нет. Как найти такого человека - я не знаю", - рассказал представитель ОК "Запад" Валерий Басалыга.

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