У цей період варто бути обережними

Ряд знаків Зодіаку попередили про фінансові втрати, які очікують їх до липня 2021-го

Так, Павло Глоба попереджає багато знаків Зодіаку про фінансові труднощі, негаразди на роботі, проблеми у відносинах з колегами і начальством.

Виною всьому Ліліт - Чорний Місяць, який буде перебувати в знаку Тельця, передає Profile.

За словами астролога, Ліліт "зайшла" в Тельця 21 жовтня 2020 і буде там до 18 липня 2021-го. Таке відбувається раз на дев'ять років і завжди загрожує фінансовими труднощами.

Чорний Місяць виявиться негативним для Львів, Водоліїв, Тельців і Скорпіонів. Вони можуть піддатися спокусі нерозумно витрачати гроші і понести досить великі збитки.

Гороскоп більш оптимістичний буде для Терезів, Рака, Овна і Козерога. Вони постраждають менше за умови, що будуть дуже обережні в витратах і уважні до грошей.

Найбільш виграшне положення займають Близнюки, Риби, Діва і Стрілець. У них є всі шанси стати багатшими, якщо вони уникнуть спокуси швидко розбагатіти.

Щоб уникнути кризи, астролог радить в цей період раціонально розпоряджатися з грошима. 2021-й буде також дуже несприятливим для різних вкладень. Глоба рекомендує почати економити, адже наступні три роки будуть фінансово нестабільними.

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