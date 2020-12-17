Ряд знаков Зодиака предупредили о финансовых потерях, которые ожидают их до июля 2021-го
Так, Павел Глоба предупреждает многие знаки Зодиака о финансовых трудностях, неурядицах на работе, проблемах в отношениях с коллегами и начальством.
Виной всему Лилит - черная Луна, которая будет находиться в знаке Тельца, передает Profile.
По словам астролога, Лилит "зашла" в Тельца 21 октября 2020 и будет там до 18 июля 2021-го. Такое происходит раз в девять лет и всегда чревато финансовыми трудностями.
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Черная Луна окажется негативной для Львов, Водолеев, Тельцов и Скорпионов. Они могут поддаться искушению неразумно тратить деньги и понести довольно большие убытки.
Гороскоп более оптимистичный будет для Весов, Рака, Овна и Козерога. Они пострадают меньше при условии, что будут очень осторожны в тратах и внимательны к деньгам.
Наиболее выигрышное положение занимают Близнецы, Рыбы, Дева и Стрелец. У них есть все шансы стать богаче, если они избегут соблазна быстро разбогатеть.
Чтобы избежать кризиса, астролог советует в этот период рационально распоряжаться с деньгами. 2021-й будет также очень неблагоприятным для разных вложений. Глоба рекомендует начать экономить, ведь следующие три года будут финансово нестабильными.
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