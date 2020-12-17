В этот период стоит быть осторожными

Ряд знаков Зодиака предупредили о финансовых потерях, которые ожидают их до июля 2021-го

Так, Павел Глоба предупреждает многие знаки Зодиака о финансовых трудностях, неурядицах на работе, проблемах в отношениях с коллегами и начальством.

Виной всему Лилит - черная Луна, которая будет находиться в знаке Тельца, передает Profile.

По словам астролога, Лилит "зашла" в Тельца 21 октября 2020 и будет там до 18 июля 2021-го. Такое происходит раз в девять лет и всегда чревато финансовыми трудностями.

Черная Луна окажется негативной для Львов, Водолеев, Тельцов и Скорпионов. Они могут поддаться искушению неразумно тратить деньги и понести довольно большие убытки.

Гороскоп более оптимистичный будет для Весов, Рака, Овна и Козерога. Они пострадают меньше при условии, что будут очень осторожны в тратах и внимательны к деньгам.

Наиболее выигрышное положение занимают Близнецы, Рыбы, Дева и Стрелец. У них есть все шансы стать богаче, если они избегут соблазна быстро разбогатеть.

Чтобы избежать кризиса, астролог советует в этот период рационально распоряжаться с деньгами. 2021-й будет также очень неблагоприятным для разных вложений. Глоба рекомендует начать экономить, ведь следующие три года будут финансово нестабильными.

Напомним, что три знака Зодиака внезапно обнищают в 2021 году.

Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждут счастливые перемены в 2021 году.

Также Politeka писала, что четыре знака Зодиака осуществят мечты и планы в 2021 году.