Українська актриса Ольга Сумська записала несподіване відео

Як передає Politeka.net, актриса записала відео разом з пластичним хірургом, до послуг клініки якого вона вдавалася.

При цьому доктор уточнив, сама Сумська поки застосовувала тільки естетичну медицину, а не хірургію.

"Стою поруч з неймовірною людиною ... це вже гуру косметології та хірургії... Ми пишаємося, що Ви у нас є, такий неймовірний і такий чарівний...», - каже Сумська.

Натхнений компліментами чоловік не втримався від обіймів з артисткою.

"Мені весь час хочеться обійняти Олю... це еталон краси», - сказав він.

Сумська ж підігріла ситуацію, зазначивши, що її чоловік сьогодні залишився вдома.

"Боже, від вас почути такий комплімент ... тим більше, мої дорогі, сьогодні Віталій Борисюк сьогодні вдома, він не приїхав...», - сказала актриса.

"Сподіваюся, він не дивиться, ми можемо вас акуратненько і обійняти", - сказав доктор і знову потягнувся до Сумської.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Сніжана Єгорова засмущала Сумську питанням про кількість чоловіків і вивела на відверту розмову.

"Я не зі святих. Все було, безумовно, потягу, але вони не були такими яскравими", - зізналася Сумська.

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