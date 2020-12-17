Українська актриса Ольга Сумська записала несподіване відео
Як передає Politeka.net, актриса записала відео разом з пластичним хірургом, до послуг клініки якого вона вдавалася.
При цьому доктор уточнив, сама Сумська поки застосовувала тільки естетичну медицину, а не хірургію.
"Стою поруч з неймовірною людиною ... це вже гуру косметології та хірургії... Ми пишаємося, що Ви у нас є, такий неймовірний і такий чарівний...», - каже Сумська.
Натхнений компліментами чоловік не втримався від обіймів з артисткою.
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"Мені весь час хочеться обійняти Олю... це еталон краси», - сказав він.
Сумська ж підігріла ситуацію, зазначивши, що її чоловік сьогодні залишився вдома.
"Боже, від вас почути такий комплімент ... тим більше, мої дорогі, сьогодні Віталій Борисюк сьогодні вдома, він не приїхав...», - сказала актриса.
"Сподіваюся, він не дивиться, ми можемо вас акуратненько і обійняти", - сказав доктор і знову потягнувся до Сумської.
Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Сніжана Єгорова засмущала Сумську питанням про кількість чоловіків і вивела на відверту розмову.
"Я не зі святих. Все було, безумовно, потягу, але вони не були такими яскравими", - зізналася Сумська.
Нагадаємо, що Ольга Сумська вперше розповіла про пережиту трагедію, пов'язану з дитиною: "я втратила...".
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