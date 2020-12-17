Украинская актриса Ольга Сумская записала неожиданное видео

Как передает Politeka.net, актриса записала видео вместе с пластическим хирургом, к услугам клиники которого она прибегала.

При этом доктор уточнил, сама Сумская пока применяла только эстетическую медицину, а не хирургию.

«Стою рядом с невероятным человеком… Это уже гуру косметологии и хирургии... Мы гордимся, что вы у нас есть, такой невероятный и такой восхитительный…», - говорит Сумская.

Воодушевленный комплиментами мужчина не удержался от объятий с артисткой.

«Мне все время хочется обнять Олю… Это эталон красоты», - сказал он.

Сумская же подогрела ситуацию, отметив, что ее муж сегодня остался дома.

«Боже, от вас услышать такой комплимент…Тем более, мои дорогие, сегодня Виталий Борисюк сегодня дома, он не приехал…», - сказала актриса.

«Надеюсь, он не смотрит, поэму мы можем вас аккуратненько и обнять», - сказал доктор и снова потянулся к Сумской.

Напомним, ранее в интервью Снежана Егорова засмущала Сумскую вопросом о количестве мужчин и вывела на откровенный разговор.

"Я не из святых. Все было, безусловно, влечения, но они не были такими яркими", - призналась Сумская.

Напомним, что Ольга Сумская впервые рассказала о пережитой трагедии, связанной с ребенком: "Я потеряла...".

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