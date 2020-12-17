Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, влаштувала спекотну зйомку посеред басейну

Цього разу засмагла красуня повеселилася в басейні з неймовірним видом на пейзаж навколо і показала при цьому пишні форми. Стоячи в басейні лише по коліно у воді, дівчина змогла вдало похвалитися сідницями в чорно-білому бікіні і з вишивкою на бюсті.

Дівчина повернулася до камери боком і вже звично прикрила обличчя від сонця солом'яним капелюхом, при цьому залишивши темні локони просто розпущеними, а прикраси і зовсім не стала надягати. Показане на фан-акаунті фото не залишило шанувальників байдужими:

"Світлова шкіра і дитячі волосся, але вона робить нас щасливими😜; оо, знову пішла спека; чудово👌 💓 😍; світла шкіра ДАІ ❤️; ви знаєте, якщо подумати, я ніколи не бачив темношкірих азіатів, чому ви так думаєте?; Занадто жарко, щоб поводитися з вами💋 💋; мій єдиний інтерес ❤ ️ @kimlee; сяюча зірка; дикі, дикі думки🎶 😜».

Раніше знаменитість ділилася виключно кадрами з роботи – Кім працює діджеєм в нічних клубах. Однак тепер дівчина також бере участь в зйомках для глянцю, чоловічих журналів і онлайн-магазинів.

Кадр, на якому вона позує в одній ніжно-рожевій білизні з сіточкою, спровокував бурхливі обговорення. Ідеальний загар, яскравий макіяж і мінімум прикрас зробили цибулю Кім Лі дуже спокусливим. Сидячи на м'якому дивані дівчина також показала татуювання на ніжці, на яку звернули увагу шанувальники.

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