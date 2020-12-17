Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, устроила жаркую съемку посреди бассейна

В этот раз загорелая красотка повеселилась в бассейне с невероятным видом на пейзаж вокруг и показала при этом пышные формы. Стоя в бассейне лишь по колено в воде, девушка смогла удачно похвалиться ягодицами в черно-белом бикини и с вышивкой на бюсте.

Девушка повернулась к камере боком и уже привычно прикрыла лицо от солнца соломенной шляпой, при этом оставив темные локоны просто распущенными, а украшения и вовсе не стала надевать. Показанное на фан-аккаунте фото не оставило поклонников равнодушными:

«Световая кожа и детские волосы, но она делает нас счастливыми😜; оо, снова пошла жара, задай им; Замечательно👌💓😍; Светлая кожа гаи ❤️; Вы знаете, если подумать, я никогда не видел темнокожих азиатов, почему вы так думаете?; Слишком жарко, чтобы обращаться с вами 💋💋; Мой единственный интерес ❤️ @kimlee; Сияющая звезда; Дикие, дикие мысли 🎶😜».

Ранее знаменитость делилась исключительно кадрами с работы – Ким работает диджеем в ночных клубах. Однако теперь девушка также принимает участие в съемках для глянца, мужских журналов и онлайн-магазинов.

Кадр, на котором она позирует в одном нежно-розовом белье с сеточкой, спровоцировал бурные обсуждения. Идеальный загар, яркий макияж и минимум украшений сделали лук Ким Ли очень соблазнительным. Сидя на мягком диване девушка также показала татуировку на ножке, на которую обратили внимание поклонники.

Напомним, корейская Кардашьян ослепила видами на свои прелести в красном белье

А еще Politeka писала, что корейская Кардашьян в атласном белье опустилась на колени

А еще Politeka сообщала, что корейская Кардашьян задрала платье и потрясла красотами в образе хищниц