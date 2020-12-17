Голлівудська актриса Анджеліна Джолі запаморочила голову шанувальникам своїм образом легендарної Лари Крофт

Роль відомого персонажа в світі фантастики Лари Крофт принесла актрисі небувалу популярність. І після декількох років після виходу останнього фільму артистка все ще залишається еталоном краси.

Образ бунтарки і розкрадачки древніх схованок Лари прижився з Джолі, тому кожне фото, зроблене під час зйомок, незмінно бурхливо обговорюється шанувальниками в мережі. І цей раз також не був винятком, - фото з Джолі, що позує лише в чорній білизні з ременем на стегнах і пов'язкою на руці, підкорило користувачів Instagram.

З довгими локонами, бездоганною фігурою і серйозним поглядом Джолі викликала фурор:

"Ваша улюблена актриса. 💜 ;, Натуральна Лара Крофт; дуже красива сексуальна; мені подобається цей дикий гламур; тіло скоро в тонусі. Я знаю, що це, безумовно, важка робота .. ❤ ️ ❤ ️ ; Хороша дівчинка👈 👈 😍 😍о, ВАО, я люблю, коли вона працює у фільмах; ідеальний живіт 💯 @angelinajolie_offiicial; дуууже красиво🥰 🥰».

Після того, як актриса розповіла про своє розлучення, в Мережі регулярно почали з'являтися кадри зірки, зроблені ще до того, як вона екстремально схудла. На думку шанувальників Джолі в Instagram, зовнішній вигляд актриси давно давав привід її фанатам заговорити про те, що вона відчуває проблеми зі здоров'ям.

З цієї причини актриса припинила публічну діяльність, давно не світиться перед камерами і вільний час проводить з дітьми.

А кілька годин тому шанувальник і колега зірки вирішив згадати одну з найбільш вдалих фотосесій артистки і навіть процитував слова актриси в образі Джіа, яку ще молода Анджеліна грала в скандальному фільмі і отримала безліч нагород.

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