Голливудская актриса Анджелина Джоли вскружила голову поклонникам своим образом легендарной Лары Крофт

Роль известного персонажа в мире фантастики Лары Крофт принесла актрисе небывалую популярность. И по прошествии нескольких лет после выхода последнего фильма артистка все еще остается эталоном красоты.

Образ бунтарки и расхитительницы древних тайников Лары прижился с Джоли, поэтому каждое фото, сделанное во время съемок, неизменно бурно обсуждается поклонниками в сети. И этот раз также не был исключением, – фото с Джоли, позирующей лишь в черном белье с ремнем на бедрах и повязкой на руке, покорило пользователей Инстаграм.

С длинными локонами, безупречной фигурой и серьезным взглядом Джоли вызвала фурор:

«Ваша любимая актриса. 💜;, Натуральная Лара Крофт; Очень красивая сексуальная; мне нравится этот дикий гламур; Тело скоро в тонусе. Я знаю, что это определенно тяжелая работа .. ❤️❤️; Хорошая девочка👈👈😍нужен огнетушитель😍 О, вао, я люблю, когда она работает в фильмах; Идеальный живот 💯 @angelinajolie_offiicial; ооочень красиво 🥰🥰».

После того, как актриса рассказала о своем разводе, в сети регулярно начали появляться кадры звезды, сделанные еще до того, как она экстремально похудела. По мнению поклонников Джоли в Инстаграм, внешний вид актрисы давно давал повод ее фанатам заговорить о том, что она испытывает проблемы со здоровьем.

По этой причине актриса прекратила публичную деятельность, давно не светится перед камерами и свободное время проводит с детьми.

А несколько часов назад поклонник и коллега звезды решил вспомнить одну из самых удачных фотосессий артистки и даже процитировал слова актрисы в образе Джиа, которую еще молодая Анджелина играла в скандальном фильме и получила множество наград.

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