Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, не стала приховувати форми у вузькій кофті

Прославившись після першої вдалої фотосесії більше шести років тому, Анастасія продовжує розбурхувати публіку своїми жаркими фото, адже зовсім не приховує бюст шостого розміру під одягом і показує той при будь-якому вдалому випадку.

Навіть у вузькій кофті чорного кольору Квітко вдалося створити пікантний і дещо відвертий образ. Модель не тільки показала бюст в до непристойності відкритому декольте з поглибленим вирізом, але ще і змогла підкреслити свої стегна у вузьких шкіряних брюках.

Вузька тканина підкреслила і неприродно тонку талію, на яку звернули увагу шанувальники. Легкий макіяж, розпущені русяве локони і мінімум прикрас завершили Зоряний лук:

"Виглядає так красиво! 😍 😍 😘 ; Дивовижна жінка! 😍 😍 😍 ; Чудово😍; 😍 красива; так чудова! 😍 ; Мої малятка; така мила дівчинка👍 😍 😉; simplemente Hermosa 🖤; ... така мрійлива Краса; абсолютно шикарна дама; ви не схожі на інших, мені подобається ця картинка😍; Йди за мною🙏 🙏; абсолютно красиво🖤 🙌».

Ми також писали, що Квітко звикла вибирати досить незвичайні наряди, які зможуть надати їй зухвалості і привабливості завдяки відкритим декольте або крихітній довжині. Тому всі її купальники найчастіше не приховують інтимні місця Анастасії.

На представленому кадрі дівчина вип'ятила бюст вперед, сидячи на лежаку, і підставила його до сонця, як би загоряючи. Вирізи на монокіні з боків і вдалий дизайн допомогли Квітко отримати сотні компліментів.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!"

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