Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, не стала скрывать формы в узкой кофте

Прославившись после первой удачной фотосессии более шести лет назад, Анастасия продолжает будоражить публику своими жаркими фото, ведь совсем не скрывает бюст шестого размера под одеждой и показывает тот при любом удачном случае.

Даже в узкой кофте черного цвета Квитко удалось создать пикантный и несколько откровенный образ. Модель не только показала бюст в до неприличия открытом декольте с углубленным вырезом, но еще и смогла подчеркнуть свои бедра в узких кожаных брюках.

Узкая ткань подчеркнула и неестественно тонкую талию, на которую обратили внимание поклонники. Легкий макияж, распущенные русые локоны и минимум украшений завершили звездный лук:

«Выглядит так красиво! 😍😍😘; Удивительная женщина! 😍 скромностью и не пахнет😍😍; Великолепно 😍; 😍Красивая; Так великолепна! 😍; Мои малышки; Такая милая девочка 👍😍😉; Simplemente Hermosa 🖤; ... такая мечтательная красота; Совершенно шикарная дама; Вы не похожи на других, мне нравится эта картинка😍; Следуй за мной🙏🙏; Абсолютно красиво🖤🙌».

Мы также писали, что Квитко привыкла выбирать довольно необычные наряды, которые смогут придать ей дерзости и привлекательности благодаря открытым декольте или крошечной длине. Поэтому все ее купальники чаще всего не скрывают интимные места Анастасии.

На представленном кадре девушка выпятила бюст вперед, сидя на лежаке, и подставила его к солнцу, как бы загорая. Вырезы на монокини по бокам и удачный дизайн помогли Квитко получить сотни комплиментов.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов