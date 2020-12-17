Супермодель 90-х Сінді Кроуфорд вирішила згадати минуле, поділившись дуже відвертим фото

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому постала повністю оголеною. Сінді лежала в штучному снігу, прикриваючи найінтимніше білим снігом. Втім, частина солодких місць все ж потрапила в об'єктив фотографа. Виглядала модель чудово. За фото важко вгадати, зроблено воно зараз або це архівний знімок з великої колекції Сінді.

"Десь зараз сніговий сезон! На щастя, не там, де я! Промені любові всім вам, жителі східного узбережжя!",- підписала пікантний знімок модель.

Фото красуні викликало справжній фурор в коментарях. Модель отримала масу приємних відгуків про свою зовнішність.

"Холодно навіть дивитися", "сподіваюся скоро побачити вас на західному узбережжі, щоб привітати вас зі святом", "відпочиваєш?", "Мрійлива"," веселощі в снігу!", "Ти мені дуже подобаєшся", " леді Сінді, тепер я хочу зліпити з тобою сніговика!", "Ви можете розповісти нам історію цієї зйомки? Як ти лежала так тихо на холодному снігу", «якщо це справжній сніг, ви відмінно переносите холод. Я, напевно, не міг би так", "це справжній сніг?",- пишуть користувачі Мережі.

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