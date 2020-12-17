Супермодель 90-х Синди Кроуфорд решила вспомнить былое, поделившись очень откровенным фото

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором предстала полностью обнаженной. Синди лежала в искусственном снегу, прикрывая самое интимное белым снегом. Впрочем, часть сладких мест все же попала в объектив фотографа. Выглядела модель превосходно. По фото трудно угадать, сделано оно сейчас или это архивный снимок из большой коллекции Синди.

«Где-то сейчас снежный сезон! К счастью, не там, где я! Лучи любви всем вам, жители Восточного побережья!», - подписала пикантный снимок модель.

Фото красотки вызвало настоящий фурор в комментариях. Модель получила массу приятных отзывов о своей внешности.

«Холодно даже смотреть», «Надеюсь скоро увидеть вас на западном побережье, чтобы поздравить вас с праздником», «Отдыхаешь?», «Мечтательная», «Веселье в снегу!», «Ты мне очень нравишься», «Леди Синди, теперь я хочу слепить с тобой снеговика!», «Вы можете рассказать нам историю этой съемки? Как ты лежала так тихо на холодном снегу», «Если это настоящий снег, вы отлично переносите холод. Я, наверное, не мог бы так», «Это настоящий снег?», - пишут пользователи сети.

Напомним, что непревзойденная Синди Кроуфорд поразила помолодевшим видом в лучах солнца: «Легенда красоты».

Как сообщала Politeka, Синди Кроуфорд на пляже приковала взгляды к своим идеальным изгибам: "По-прежнему лиса".

Также Politeka писала, что Кроуфорд изумила безупречными изгибами, приспустив халат: «Королева!».