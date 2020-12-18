Тіло дочки російського мільярдера Андрія Шпиленка виявили в Москві

Про це повідомляє "Московський комсомолець».

За даними видання, тіло було виявлено в четвер, 17 грудня, під вікнами будинку на Нагатинській набережній в Москві. ЗМІ підкреслює, що сім'я Шпиленко жила в цьому будинку на 15-му поверсі.

За однією з версій, дівчина, яка була студенткою РУДН, наклала на себе руки. СК проводить перевірку події.

За день до суїциду дівчина відзначала День народження.

Андрій Шпиленко-бізнесмен і політик. Був заступником керівника апарату фракції» Єдина Росія " в Державній Думі, проректором Московського державного університету технологій і управління. З 2011 року керує Асоціацією технопарків і кластерів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цивільна дружина впливового мільярдера таємничо загинула на популярному курорті.

На Байкалі загинула Анна мала, яка була коханкою впливового російського бізнесмена Сергія чорного. У фатальний день вона зі своїм водієм вирушила в селище Листвянка, щоб "подихати повітрям".

Дівчина попросила водія Владислава Марусова залишатися в машині, а сама пішла до яру. Хлопець заснув на кілька хвилин і навіть не помітив зникнення Анни. Через деякий час Влад підбіг до Байкалу і виявив Анну — вона лежала обличчям у воді. Він спробував її витягнути на сушу і став робити їй штучне дихання.

Усвідомивши, що дівчина мертва, він вибрався наверх і звернувся в знаходився поблизу «Голд-готель» за допомогою, після чого на місце прибули рятувальники, які і дістали труп Анни Малої.

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