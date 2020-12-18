Тело дочери российского миллиардера Андрея Шпиленко обнаружили в Москве

Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, тело было обнаружено в четверг, 17 декабря, под окнами дома на Нагатинской набережной в Москве. СМИ подчеркивает, что семья Шпиленко жила в этом доме на 15-м этаже.

По одной из версий, девушка, которая являлась студенткой РУДН, покончила с собой. СК проводит проверку произошедшего.

За день до суицида девушка отмечала День рождения.

Андрей Шпиленко – бизнесмен и политик. Был заместителем руководителя аппарата фракции «Единая Россия» в Государственной думе, проректором Московского государственного университета технологий и управления. С 2011 года руководит ассоциацией технопарков и кластеров.

Напомним, ранее сообщалось, что гражданская жена влиятельного миллиардера таинственно погибла на популярном курорте.

На Байкале погибла Анна Малая, которая была любовницей влиятельного российского бизнесмена Сергея Черного. В роковой день она со своим водителем отправилась в поселок Листвянка, чтобы «подышать воздухом».

Девушка попросила водителя Владислава Марусова оставаться в машине, а сама пошла к оврагу. Парень уснул на несколько минут и даже не заметил исчезновения Анны. Через некоторое время Влад подбежал к Байкалу и обнаружил Анну — она лежала лицом в воде. Он попытался ее вытащить на сушу и стал делать ей искусственное дыхание.

Осознав, что девушка мертва, он выбрался наверх и обратился в находившийся поблизости «Голд-отель» за помощью, после чего на место прибыли спасатели, которые и достали труп Анны Малой.

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