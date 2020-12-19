Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, похвалилася домашнім кадром з незвичним образом

Знаменита модель кожен день показує в соціальних мережах, як проходять її будні. Також дівчина розповідає про свої рекламні зйомки, а кращими фотороботами ділиться в Instagram. На фан-акаунтах показують досить сміливі фото з Квітко, а також її останні інтригуючі Селфі.

Завдяки пишним формам і тонкій талії Анастасія звертає увагу шанувальників на себе досить швидко, адже непропорційний бюст в поєднанні з великими стегнами неможливо не помітити. Часто Квітко підозрюють у фотошопі, як і під даним фото.

У короткому білому топі і чорних брюках Анастасія оголила живіт і підкреслила лінію стегон, які і стали причиною обговорень серед користувачів Instagram. Багатьох дивує, що Анастасія відмовляється худнути.

"Чудове тіло; дуже вражаюче; Супер❤; чудово😍; Ти виглядаєш так королева; Боже Ти красива, така приємна для очей ого; така мила дівчина, така красива дівчина така чудова; це пляшка з Fortnite😂; Малятко, про яку ти мрієш; такий милий і красивий дитина; красивий; вау, сліпить не гірше сонця 👌і вони кажуть, що ніхто не ідеальний, я неправильно зрозумів, хіба вони не красиві 🔥».

Прославившись після першої вдалої фотосесії більше шести років тому, Анастасія продовжує розбурхувати публіку своїми жаркими фото, адже зовсім не приховує бюст шостого розміру під одягом і показує той при будь-якому вдалому випадку.

Навіть у вузькій кофті чорного кольору Квітко вдалося створити пікантний і дещо відвертий образ. Модель не тільки показала бюст в до непристойності відкритому декольте з поглибленим вирізом, але ще і змогла підкреслити свої стегна у вузьких шкіряних брюках.

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