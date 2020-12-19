Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, похвалилась домашним кадром с непривычным образом
Знаменитая модель каждый день показывает в социальных сетях, как проходят ее будни. Также девушка рассказывает о своих рекламных съемках, а лучшими фотоработами делится в Инстаграм. На фан-аккаунтах показывают довольно смелые фото с Квитко, а также ее последние интригующие селфи.
Благодаря пышным формам и тонкой талии Анастасия обращает внимание поклонников на себя довольно быстро, ведь непропорциональный бюст в сочетании с большими бедрами невозможно не заметить. Часто Квитко подозревают в фотошопе, как и под данным фото.
В коротком белом топе и черных брюках Анастасия оголила живот и подчеркнула линию бедер, которые и стали причиной обсуждений среди пользователей Инстаграм. Многих удивляет, что Анастасия отказывается худеть.
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«Превосходное тело; Очень поразительно; Супер❤; Великолепно😍; ты выглядишь так королева; Боже ты красивая, такая приятная для глаз ого; Такая милая девушка, такая красивая девушка такая великолепная; Это бутылка из Fortnite😂; Малышка, о которой ты мечтаешь; Такой милый и красивый ребенок; Красивый; вау, слепит не хуже солнца 👌и они говорят, что никто не идеален, я неправильно понял, разве они не красивы 🔥».
Прославившись после первой удачной фотосессии более шести лет назад, Анастасия продолжает будоражить публику своими жаркими фото, ведь совсем не скрывает бюст шестого размера под одеждой и показывает тот при любом удачном случае.
Даже в узкой кофте черного цвета Квитко удалось создать пикантный и несколько откровенный образ. Модель не только показала бюст в до неприличия открытом декольте с углубленным вырезом, но еще и смогла подчеркнуть свои бедра в узких кожаных брюках.
Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"
А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».
Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов