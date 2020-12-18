Популярний співак DZIDZIO показав головну гідність своєї колеги Олі Полякової
Як повідомляє Politeka.net, він записав ролик з королевою ночі на одному із заходів і виклав у мікроблозі "Instagram". Артист вбрався в різнокольоровий смокінг з метеликом, а поверх сорочки начепив золотий медальйон із зображенням долара. Образ Михайла Хоми (справжнє ім'я) довершив високий капелюх з пір'ям.
Поруч примостилася Оля Полякова в чорній сукні з дуже великим декольте, здається, що тонкі бретельки в якийсь момент не витримають навантаження і її пишні груди виявиться зовні. Співачка закріпила на шиї чорний ремінець із золотистою пряжкою, а голову прикрасила круглим убором.
"Я повинен вам щось сказати: мммммм", - вимовив DZIDZIO на камеру і збільшив зум, зробивши акцент на декольте своєї подруги.
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Останнім часом зірки часто миготять разом. Так DZIDZIO з'явився в компанії Олі Полякової на шоу "Маска", де приміряв роль детектива. Співачка показала спільні кадри на своїй сторінці в соцмережі "Instagram".
Для шоу поп-артистка вибрала класичний костюм ніжно-блакитного відтінку зі стильним маленьким капелюшком. Однак, головною родзинкою стали яскраво-червоне волосся, на які Полякова проміняла свій фірмовий блонд. В якості фінального акценту стилісти додали в образ Олі яскраво-сині лінзи.
У свою чергу, DZIDZIO з'явився в студії в помаранчевому піджаку і капелюсі з пір'ям.
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