Маршрутник вигнав з салону людину з інвалідністю
Як передає Politeka.net, про інцидент, що стався у Львові розповіла сестра потерпілого у Facebook.
"Вчора мій двоюрідний брат, сівши в цей маршут, пред'явив посвідчення інваліда, що дає право на безкоштовний проїзд", - поділилася дівчина.
Більш того, за її словами, водій відібрав у чоловіка посвідчення.
"Коли мій брат просив повернути, він нахабно кричав Ні, і їздить з приспущеною маскою, герой цього часу, поки не прибігла моя тітка зі скандалом, він не повертав його назад, і погрожував тим що він знімає і все викладе в інтернет, сподіваюся він це і зробить", - розповіла дівчина.
За її словами, водій засумнівався в тому, що документ є справжнім.
"Водій кричав, що він не лікар і не бачить що людина хвора, і думає що посвідчення підроблене, чесно, дико розчарована такою ситуацією, до Європи нам ще дуже далеко!",- підсумувала дівчина.
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Раніше ми повідомляли, що в Одесі водій маршрутки напав на пасажира, який розрахувався за проїзд дрібницею.
За словами потерпілого, інцидент трапився рано вранці в 214 маршрутці на вулиці Декабристів. Водій вибіг і напав зі спини за розрахунок проїзду копійками. Маршрутник розсік пасажиру перенісся і порвав одяг.
Нагадаємо, Атовець "поставив на місце" маршрутника, кадри.
Раніше Politeka писала, що у Дніпрі маршрутник познущався над людиною з інвалідністю.
Як повідомляла Politeka, дикий скандал у маршрутці закінчився страшним.