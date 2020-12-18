Маршрутчик выгнал с салона человека с инвалидностью
Как передает Politeka.net, о произошедшем инциденте во Львове рассказала сестра пострадавшего в Facebook.
"Вчера мой двоюродный брат, сев в этот маршут, предъявил удостоверение инвалида, дающее право на бесплатный проезд", - поделилась девушка.
Более того, по ее словам, водитель отобрал у мужчины удостоверение.
"Когда мой брат просил вернуть, он в наглую кричал нет, и ездит с приспущенной маской, герой этого времени, пока не прибежала моя тетя со скандалом, он не возвращал его назад, и угрожал тем что он снимает и все выложит в интернет, надеюсь он это и сделает", - рассказала девушка.
По ее словам, водитель усомнился в том, что документ является подлинным.
"Водитель кричал, что он не врач и не видит что человек болен, и думает что удостоверение поддельное, честно, дико разочарована такой ситуацией, до Европы нам еще очень далеко!", - подытожила девушка.
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Ранее мы сообщали, что в Одессе водитель маршрутки напал на пассажира, который рассчитался за проезд мелочью.
По словам пострадавшего, инцидент случился рано утром в 214 маршрутке на улице Декабристов. Водитель выбежал и напал со спины за расчет проезда копейками. Маршрутчик рассек пассажиру переносицу и порвал одежду.
Напомним, АТОшник "поставил на место" маршрутчика, кадры.
Раньше Politeka писала, что в Днепре маршрутчик поиздевался над человеком с инвалидностью.
Как сообщала Politeka, дикий скандал в маршрутке закончился страшным.