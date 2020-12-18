Маршрутчик выгнал с салона человека с инвалидностью



Как передает Politeka.net, о произошедшем инциденте во Львове рассказала сестра пострадавшего в Facebook.



"Вчера мой двоюродный брат, сев в этот маршут, предъявил удостоверение инвалида, дающее право на бесплатный проезд", - поделилась девушка.

Более того, по ее словам, водитель отобрал у мужчины удостоверение.

"Когда мой брат просил вернуть, он в наглую кричал нет, и ездит с приспущенной маской, герой этого времени, пока не прибежала моя тетя со скандалом, он не возвращал его назад, и угрожал тем что он снимает и все выложит в интернет, надеюсь он это и сделает", - рассказала девушка.

По ее словам, водитель усомнился в том, что документ является подлинным.

"Водитель кричал, что он не врач и не видит что человек болен, и думает что удостоверение поддельное, честно, дико разочарована такой ситуацией, до Европы нам еще очень далеко!", - подытожила девушка.

Ранее мы сообщали, что в Одессе водитель маршрутки напал на пассажира, который рассчитался за проезд мелочью.

По словам пострадавшего, инцидент случился рано утром в 214 маршрутке на улице Декабристов. Водитель выбежал и напал со спины за расчет проезда копейками. Маршрутчик рассек пассажиру переносицу и порвал одежду.







Напомним, АТОшник "поставил на место" маршрутчика, кадры.

Раньше Politeka писала, что в Днепре маршрутчик поиздевался над человеком с инвалидностью.

Как сообщала Politeka, дикий скандал в маршрутке закончился страшным.