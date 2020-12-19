Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, ледь прикрила найголовніше в сріблястій сукні з вирізами

Молода знаменитість тільки набирає популярність в Мережі, як блогер. Дівчина намагається показувати кращі рекламні кадри за останній час. Так як Бахарі рекламує саме трендові сукні та костюми, практично всі її фото виконані в певному стилі і з акцентом на наряд.

На одному з таких кадрів Гюль змогла вразити відразу і сукнею, і фігурою, адже тоненька біла зі срібним відливом тканина практично нічого не приховала. Коротке міні-плаття на тонких лямках вдало продемонструвало пишний бюст знаменитості, а також засмаглі стегна, які виявилися занадто відкриті через вирізи з боків.

Настільки відвертий наряд викликав шквал з коментарів на фан-сторінці в Instagram.

"Вау, вау 😍 😍 я закохався💓 💓; яке це плаття?; витончена королева; Люблю тебе 🍑; ти дуже красива, дорога, тебе люблю; тепер це сексуально; смачний 😋; дуже красиво; Ура офігітельно красива 😛; Красиво😍 👌; слинки течуть; культовийвід, пристойності в минулому!!! 🔥 😍 😍 ; ви не знаєте скромності, вам це і не треба🔥; coooll, наряд королеви розкоші».

Ми також писали, що Бахарі воліє інтригувати саме розкішними декольте. Цей раз не був винятком. Молода красуня з довгими розпущеними локонами приміряла костюм з чорного оксамиту з тонкою, напівпрозорою вставкою на рукавах.

Мінімалістичний образ в поєднанні з яскравим макіяжем і глибоким вирізом зробили з Бахарі справжню спокусницю.

"Ой, це приголомшливо!; Гарне вбрання!!!; Ти такий ідеальний чоловічок😍; ціла закуска тут; виглядає так красиво в чорному; Уаау які у тебе красиві ноги багаті; Мені подобається твоє обличчя; Ух ти супер така красива фігура».

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