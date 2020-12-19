Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, едва прикрыла самое главное в серебристом платье с вырезами

Молодая знаменитость только набирает популярность в сети, как блогер. Девушка старается показывать лучшие рекламные кадры за последнее время. Так как Бахари рекламирует именно трендовые платья и костюмы, практически все ее фото выполнены в определенном стиле и с акцентом на наряд.

На одном из таких кадров Гюль смогла впечатлить сразу и платьем, и фигурой, ведь тоненькая белая с серебряным отливом ткань практически ничего не скрыла. Короткое мини-платье на тонких лямках удачно продемонстрировало пышный бюст знаменитости, а также загорелые бедра, которые оказались слишком открыты из-за вырезов по бокам.

Столь откровенный наряд вызвал шквал из комментариев на фан-странице в Инстаграм.

«Вау, вау 😍😍 я влюбился 💓💓; Какое это платье?; изящная королева; Люблю тебя 🍑; ты очень красивая, дорогая, тебя люблю; Теперь это сексуально; Вкусный 😋; Очень красиво;Ура офигительно красивая 😛; Красиво 😍👌; слюнки текут; Культовыйвид, пристойности в прошлом!!! 🔥😍😍; вы не знаете скромности, вам это и не надо🔥; Coooll, наряд королевы роскоши».

Мы также писали, что Бахари предпочитает интриговать именно роскошными декольте. Этот раз не был исключением. Молодая красотка с длинными распущенными локонами примерила костюм из черного бархата с тонкой, полупрозрачной вставкой на рукавах.

Минималистичный образ в сочетании с ярким макияжем и глубоким вырезом сделали из Бахари настоящую искусительницу.

«Ой, это потрясающе!; Красивый наряд!!!; Ты такой идеальный человечек😍; Целая закуска здесь; Выглядит так красиво в черном; Уаау какие у тебя красивые ноги богатые; Мне нравится твое лицо; Ух ты супер такая красивая фигура».

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