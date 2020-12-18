В одній зі шкіл на Сумщині розгорівся скандал через російську мову
Як передає Politeka.net, про подію розповіла мати першокласника в Facebook-спільноті"Батьки SOS".
За її словами, через те, що її син на святі відмовився співати російськомовну пісню, в школі скасували святкування дня Святого Миколая і Нового року.
За її словами, таким чином вчитель намагається помститися її і дитині за позицію говорити в Україні українською мовою.
Наречений Дженніфер Лопес публічно стягнув з неї труси, кадри непристойності: "Я не забуду..."
Обірвалося життя Геннадія Кернеса, друг розкрив обставини і причину: "Вічна пам'ять"
Нова магнітна буря завдасть удару по українцях, оголошені дати: "Ці три дні будуть найважчими"
"Батьки до останнього вірили, що дочка жива": тіло зниклої дівчини знайшли під Харковом, фото
Раніше повідомлялося, що Львівський активіст домігся скасування статусу російської мови як регіональної в Одесі. У цьому місті Російська отримала статус регіональної мови в 2012 році.
Також раніше від російської в якості регіонального відмовилися в Херсоні. За дане рішення проголосувала абсолютна більшість депутатів - 33 з 38.
Нагадаємо, туристка дорікнула одеситів за російську мову і поплатилася.
Як повідомляла Politeka, мовний скандал в українській школі: дітей зобов'язали вчити російську:"щоб було легше".
Також Politeka писала, що одесит підірвав мережу зверненням до патріотів, оприлюднено відео.