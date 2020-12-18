В одній зі шкіл на Сумщині розгорівся скандал через російську мову

Як передає Politeka.net, про подію розповіла мати першокласника в Facebook-спільноті"Батьки SOS".

За її словами, через те, що її син на святі відмовився співати російськомовну пісню, в школі скасували святкування дня Святого Миколая і Нового року.

"Ми, Українська сім'я і спілкуємося виключно рідною мовою. Мій син ходить в українську школу, де навчання йде українською мовою, відповідно до Закону України. Зараз клас сина готує ранок до Дня Святого Миколая, далі новорічний ранок. Син прийшовши зі школи повідомив мені, що для цього ранку вони вчать пісню з танцем російською мовою", - поділилася жінка.

Щоб розібратися в ситуації вона звернулася до директора школи.

"Я висловила свою точку зору, що не бажаю, щоб моя дитина в Україні, на українському святі, виконував пісні російською мовою. Директор нічого зрозумілого мені сказати не зміг", - розповіла жінка.





У підсумку вона звернулася до відділу освіти, але вже через час її чекав неприємний сюрприз.





"Сьогодні вчитель мого сина, написала у вайбер класу, що ранки скасовуються, тому, що один з батьків проти свят. Я особисто підійшла до неї з питанням чому скасовують ранок і вона відповіла, що через мене, що я проти свята для дітей. І далі сказала, що взагалі не хоче зі мною спілкуватися", - розповіла українка.



За її словами, таким чином вчитель намагається помститися її і дитині за позицію говорити в Україні українською мовою.

"Думаю, що на це вплинуло ще й те, що я не заохочую корупцію в школі і не здаю ніякі фонди і не оплачую штори і подарунки вчителям", - підробилася жінка.





