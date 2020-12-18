В одной из школ на Сумщине разгорелся скандал из-за русского языка
Как передает Politeka.net, о произошедшем рассказала мать первоклассника в Facebook-сообществе "Батьки SOS".
По ее словам, из-за того, что ее сын на празднике отказался петь русскоязычную песню, в школе отменили празднования дня Святого Николая и Нового года.
По ее словам, таким образом учитель пытается отомстить ее и ребенку за позицию говорить в Украине на украинском языке.
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Ранее сообщалось, что львовский активист добился отмены статуса русского языка как регионального в Одессе. В этом городе русский получил статус регионального языка в 2012 году.
Также ранее от русского в качестве регионального отказались в Херсоне. За данное решение проголосовало абсолютное большинство депутатов - 33 из 38.
Напомним, туристка упрекнула одесситов за русский язык и поплатилась.
Как сообщала Politeka, языковой скандал в украинской школе: детей обязали учить русский: "чтобы было легче".
Также Politeka писала, что одессит взорвал сеть обращением к патриотам, обнародовано видео.