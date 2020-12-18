В одной из школ на Сумщине разгорелся скандал из-за русского языка

Как передает Politeka.net, о произошедшем рассказала мать первоклассника в Facebook-сообществе "Батьки SOS".

По ее словам, из-за того, что ее сын на празднике отказался петь русскоязычную песню, в школе отменили празднования дня Святого Николая и Нового года.

"Мы, украинская семья и общаемся исключительно на родном языке. Мой сын ходит в украинскую школу, где обучение идет на украинском языке, согласно Закону Украины. Сейчас класс сына готовит утренник ко Дню Святого Николая, далее новогоднее утро. Сын придя из школы сообщил мне, что для этого утренника они учат песню с танцем на русском языке", - поделилась женщина.

Чтобы разобраться в ситуации она обратилась к директору школы.

"Я высказала свою точку зрения, что не желаю, чтобы мой ребенок в Украине, на украинском празднике, исполнял песни на русском языке. Директор ничего вразумительного мне сказать не смог", - рассказала женщина.





В итоге она обратилась в Отдел образования, но уже через время ее ждал неприятный сюрприз.





"Сегодня учитель моего сына, написала в вайбер класса, что утренники отменяются, потому, что один из родителей против праздников. Я лично подошла к ней с вопросом почему отменяют утро и она ответила, что из-за меня, что я против праздника для детей. И дальше сказала, что вообще не хочет со мной общаться", - рассказала украинка.



По ее словам, таким образом учитель пытается отомстить ее и ребенку за позицию говорить в Украине на украинском языке.

"Думаю, что на это повлияло еще и то, что я не поощряю коррупцию в школе и не сдаю никакие фонды и не оплачиваю шторы и подарки учителям", - подделалась женщина.





