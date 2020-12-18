Геннадія Кернеса планують увічнити у Харкові



З такою пропозицією виступив секретар Харківської міськради Ігор Терехов у коментарі виданню "Країна".



"Це наш святий обов'язок перед ним. Деякі варіанти ми зараз опрацьовуємо з юридичної точки зору. Увічнити людину можна по-різному. Це може бути як пам'ятник, так і вулиця, проспект, названі його ім'ям. Ми зараз думаємо, як це зробити", - заявив Ігор Терехов.

У Мережі вже почалися бурхливі обговорення даної пропозиції. Багато харків'ян підтримали ідею, але були і противники такого рішення.

"Відмінна ідея. Я підтримую. Тим більше він там навчався і жив", "Давайте Харків перейменуємо", "краща пропозиція", "Це було б офігенно", "я б назвав нову дорогу через Барабашова - проспектом ім. Кернеса. І з перейменуванням геморою немає, і пам'ять увічнили. Або парк Горького перейменувати", "так давайте все місто перейменуємо на честь політиків", "Харків в Кернесоград", - писали в мережі.

Нагадаємо, мер Харкова Геннадій Кернес помер у віці 61 року.

Про це 17 грудня повідомив його близький друг Павло Фукс.



Його поховають на почесній алеї видатних харків'ян на міському кладовищі №2. Жителі міста зможуть попрощатися з мером на території ХНАТОБу на наступному наділі.

До слова, у Харкові оголосили триденну жалобу, жителі обурюються через обмеження: "Мало нам карантину?".

Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".

Також Politeka писала про те, хто очолить Харків після трагедії з Кернесом, деталі: "не факт, що вибори скоро відбудуться".





