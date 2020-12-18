Геннадия Кернеса планируют увековечить в Харькове



С таким предложением выступил секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов в комментарии изданию "Страна".



"Это наш святой долг перед ним. Некоторые варианты мы сейчас прорабатываем с юридической точки зрения. Увековечить человека можно по-разному. Это может быть как памятник, так и улица, проспект, названные его именем. Мы сейчас думаем, как это сделать", - заявил Игорь Терехов.

В сети уже начались бурные обсуждения данного предложения. Многие харьковчане поддержали идею, но были и противники такого решения.

"Отличная идея. Я поддерживаю. Тем более он там учился и жил", "Давайте Харьков переименуем", "Лучшее предложение", "Это было бы офигенно", "Я бы назвал новую дорогу через Барабашова - проспектом им. Кернеса. И с переименованием геморроя нет, и память увековечили. Или парк Горького переименовать", "Так давайте весь город переименуем в честь политиков", "Харьков в Кернесоград", - писали в сети.

Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес умер в возрасте 61 года.

Об этом 17 декабря сообщил его близкий друг Павел Фукс.



Его похоронят на Почетной аллее выдающихся харьковчан на городском кладбище №2. Жители города смогут проститься с мэром на территории ХНАТОБа на следующей наделе.

К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".





