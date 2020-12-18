Незвичайне явище спостерігають жителі на деяких пляжах Одеси

Як передає Politeka.net, відповідні кадри з'явилися в мережі (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

"Морська піна на всьому узбережжі фонтану. У Києві ожеледь, а в Одесі шторм", - йдеться у підписі до відео.
На опублікованих кадрах видно, що Набережна ніби перетворилася на місце проведення пінної вечірки.

Вчені відзначають, що піна для людини зовсім не небезпечна, але найближчі бази і будинки можуть постраждати, так як великі потоки піни залишають після себе сольові розлучення.
Раніше ми повідомляли, що стихія вирувала в курортному селищі Кирилівка і заказнику Острів Бірючий на Азовському морі в Запорізькій області.

Шторм там не стихав цілий тиждень. Пориви східного вітру досягали 25-30 м/с, а хвилі піднімалися до 2 метрів, накриваючи берег.

Море затопило пляжі і будинки, місцями розмило дороги. Так, в результаті негоди десятки баз відпочинку, розташованих на Федотовій косі, опинилися у воді.

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