Незвичайне явище спостерігають жителі на деяких пляжах Одеси
Як передає Politeka.net, відповідні кадри з'явилися в мережі (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
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Шторм там не стихав цілий тиждень. Пориви східного вітру досягали 25-30 м/с, а хвилі піднімалися до 2 метрів, накриваючи берег.
Море затопило пляжі і будинки, місцями розмило дороги. Так, в результаті негоди десятки баз відпочинку, розташованих на Федотовій косі, опинилися у воді.
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