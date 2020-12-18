Незвичайне явище спостерігають жителі на деяких пляжах Одеси

Як передає Politeka.net, відповідні кадри з'явилися в мережі (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

"Морська піна на всьому узбережжі фонтану. У Києві ожеледь, а в Одесі шторм", - йдеться у підписі до відео.

На опублікованих кадрах видно, що Набережна ніби перетворилася на місце проведення пінної вечірки.





Вчені відзначають, що піна для людини зовсім не небезпечна, але найближчі бази і будинки можуть постраждати, так як великі потоки піни залишають після себе сольові розлучення.