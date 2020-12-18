Необычное явление наблюдают жители на некоторых пляжах Одессы
Как передает Politeka.net, соответственные кадры появились в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
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Шторм там не стихал целую неделю. Порывы восточного ветра достигали 25-30 м/с, а волны поднимались до 2 метров, накрывая берег.
Море затопило пляжи и дома, местами размыло дороги. Так, в результате непогоды десятки баз отдыха, расположенных на Федотовой косе, оказались в воде.
Напомним, что непогода с новой силой обрушится на Одессу, точный прогноз: "снег, гололед и штормовой ветер"
Как сообщала Politeka, снежная буря, мороз и ветер: непогода надвигается на Одессу, объявлено штормовое предупреждение
Также Politeka писала, что в Одессу пришла зима, объявлено штормовое предупреждение: "мокрый снег, метель и гололед