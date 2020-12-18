Необычное явление наблюдают жители на некоторых пляжах Одессы

Как передает Politeka.net, соответственные кадры появились в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Морская пена на всем побережье Фонтана. В Киеве гололёд, а в Одессе шторм", - говорится в подписи к видео.
На опубликованных кадрах видно, что набережная как будто превратилась в место проведения пенной вечеринки.

Ученые отмечают, что пена для человека совсем не опасна, но ближайшие базы и дома могут пострадать, так как большие потоки пены оставляют после себя солевые разводы.
Ранее мы сообщали, что стихия бушевала в курортном поселке Кирилловка и заказнике остров Бирючий на Азовском море в Запорожской области.

Шторм там не стихал целую неделю. Порывы восточного ветра достигали 25-30 м/с, а волны поднимались до 2 метров, накрывая берег.

Море затопило пляжи и дома, местами размыло дороги. Так, в результате непогоды десятки баз отдыха, расположенных на Федотовой косе, оказались в воде.

Напомним, что непогода с новой силой обрушится на Одессу, точный прогноз: "снег, гололед и штормовой ветер"

Как сообщала Politeka, снежная буря, мороз и ветер: непогода надвигается на Одессу, объявлено штормовое предупреждение

Также Politeka писала, что в Одессу пришла зима, объявлено штормовое предупреждение: "мокрый снег, метель и гололед