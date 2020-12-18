Необычное явление наблюдают жители на некоторых пляжах Одессы

Как передает Politeka.net, соответственные кадры появились в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Морская пена на всем побережье Фонтана. В Киеве гололёд, а в Одессе шторм", - говорится в подписи к видео.

На опубликованных кадрах видно, что набережная как будто превратилась в место проведения пенной вечеринки.





Ученые отмечают, что пена для человека совсем не опасна, но ближайшие базы и дома могут пострадать, так как большие потоки пены оставляют после себя солевые разводы.