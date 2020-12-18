Командира одного з підрозділів Нацгвардії спіймали на хабарі
Як передає Politeka.net, про подію в Херсоні розповіли в сюжеті "ТСН"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
Військовий вимагав гроші від підлеглих за можливість після добового чергування отримувати вихідні, хоча це і так передбачено статутом.
Згідно з даними, "прибуток" військового на таких відкатах становив понад десять тисяч гривень за місяць, а спіймали його на гарячому - прямо під час отримання чергового хабаря.
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Правоохоронці затримали чиновника біля робочого місця після передачі чергового хабаря. Наразі вирішується питання про повідомлення йому підозри.
Якщо його провину доведуть - військовому загрожує 10 років в'язниці.
За даними відомства, в події ще могли бути замішані військові, тому слідство триває.
Така новина не залишилася без уваги громадськості:
"Україна вільна країна! Мої солдати, що хочу те і роблю!", "Велком ту юкрейн", "а на більше барига не здатний", " 10 тисяч на місяць? Ти дивися якого державного злочинця СБУ пов'язало", - писали українці в мережі.
Нагадаємо, на Одещині неадекват на авто ганявся за собакою вулицями.
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