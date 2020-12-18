Командира одного из подразделений Нацгвардии поймали на взятке

Как передает Politeka.net, о произошедшем в Херсоне рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



Военный требовал деньги от подчиненных за возможность после суточного дежурства получать выходные, хотя это и так предусмотрено уставом.

Согласно данным, "прибыль" военного на таких откатах составляла более десяти тысяч гривен за месяц, а поймали его на горячему - прямо во время получения очередной взятки.

Правоохранители задержали чиновника возле рабочего места после передачи очередной взятки. Сейчас решается вопрос о сообщении ему подозрения.



Если его вину докажут - военному грозит 10 лет тюрьмы.

По данным ведомства, в произошедшем еще могли быть замешаны военные, потому следствие продолжается.

Такая новость не осталась без внимание общественности:

"Украина свободная страна! Мои солдаты, что хочу то и делаю!", "Велком ту юкрейн", "А на большее барыга не способен", "10 тысяч в месяц? Ты гляди какого государственного преступника СБУ повязало", - писали украинцы в сети.

Напомним, на Одесчине неадекват на авто гонялся за собакой по улицам.

Также Politeka сообщала, что живодер устроил переполох в Харькове, съехалась полиция.

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