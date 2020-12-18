Український боксер Василь Ломаченко розповів, чим планує займатися найближчим часом

Як передає Politeka.net, перше інтерв'ю спортсмена після бою з Теофімо Лопесом було опубліковано на Youtube-каналі "LOMUS official"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

За його словами, єдиною метою на даний момент є реванш з американським боксером, а виступати легшої категорії він поки не збирається.

"Ні, я не буду повертатися в 59 (вагова категорія - ред.) навіщо? Я не збираюся опускатися в 59 кг, поки не закінчу тут справа", - заявив Ломаченко.

Український боксер готовий боксувати в легкій вазі, поки не стане обов'язковим претендентом і не отримає бажаний реванш. Успіху Василь має намір домагатися саме у вазі від 61кг, незважаючи на критику.

"Так, це важче боксувати, я це не заперечую. Але я буду боксувати в 61", - заявив боксер.

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Нагадаємо, бій Ломаченка-Лопес відбувся 17 жовтня в Лас-Вегасі. У підсумку американець отримав перемогу і титул за одноголосним рішенням суддів.





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