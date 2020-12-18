Украинский боксер Василий Ломаченко рассказал, чем планирует заниматься в ближайшее время

Как передает Politeka.net, первое интервью спортсмена после боя с Теофимо Лопесом было опубликовано на Youtube-канале "LOMUS official" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, единственной целью на данный момент является реванш с американским боксером, а выступать более легкой категории он пока не собирается.

"Нет, я не буду возвращаться в 59 (весовая категория - ред.) Зачем? Я не собираюсь опускаться в 59 кг, пока не закончу здесь дело", - заявил Ломаченко.

Украинский боксер готов боксировать в легком весе, пока не станет обязательным претендентом и не получит желаемый реванш. Успеха Василий намерен добиваться именно в весе от 61кг, несмотря на критику.

"Да, это тяжелее боксировать, я это не отрицаю. Но я буду боксировать в 61", - заявил боксер.

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Напомним, бой Ломаченко-Лопес состоялся 17 октября в Лас-Вегасе. В итоге американец получил победу и титул по единогласному решению судей.





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