Голлівудська актриса Анджеліна Джолі знялася в чуттєвій фотосесії і зняла золотистий наряд

Актриса довгий час не бере участі в нових фотосесіях, тому шанувальники намагаються ділитися в Instagram кращими кадрами зірки за останній час. Зокрема, одне з таких фото чимало сполошило мережу.

На фото Джолі позує в золотистому вбранні вільного крою і без зайвих деталей. Щоб знімок в лаконічному образі вийшов більш пікантним, актриса скинула з плечей лямки і прикрила бюст рукою. Притримуючи наряд, зірка виглядала дуже щасливою, а легка посмішка і розпущене волосся зробили образ більш натуральним і «живим».

Шанувальники не змогли пройти повз кадр, на якому Джолі виглядає вельми спокусливо:

"Ідеальна Белла️❤️❤️; Любіть всю свою сім'ю, як Джолі🔥; деяким це подобається, Бог робить тільки один раз !!; А бюст не такий і великий; Круто, слів не було; Вау сексуально; Анджеліна Джолі дійсно чарівниця?; Супер бездоганний образ🐸; щаслива жінка Анджеліна Джолі 🌹 🌹 💋 💋 цілу».

Відзначимо, роль відомого персонажа в світі фантастики Лари Крофт принесла актрисі небувалу популярність. І після декількох років після виходу останнього фільму артистка все ще залишається еталоном краси.

Образ бунтарки і розкрадачки древніх схованок Лари прижився з Джолі, тому кожне фото, зроблене під час зйомок, незмінно бурхливо обговорюється шанувальниками в мережі. І цей раз також не був винятком, - фото з Джолі, що позує лише в чорній білизні з ременем на стегнах і пов'язкою на руці, підкорило користувачів Instagram.

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